Кабмін відкликав законопроект Про працю, що передбачав нове трудове законодавство

Кабінет міністрів відкликав проект закону про працю №2708, яким планувалося запровадити нове трудове законодавство.
Про це свідчить інформація з картки законопроекту на сайті Верховної Ради.
У розділі щодо стану проходження документа зазначається, що 4 березня 2020 року проект закону Про працю відкликано.
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Раніше моніторингова місія Європейської конфедерації профспілок заявила про необхідність змін законопроекту №2708, яким пропонується запровадити нове трудове законодавство.
Експерти виступили проти окремих положень проекту закону Про працю. Зокрема, профспілки вважають, що законопроект позбавляє працівників правового захисту, а профспілкові комітети – спроможності їх захищати.
Детальніше про новий Трудовий кодекс і про те, що він передбачає, можна прочитати в нашому матеріалі.