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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Чернівцях: у регіоні обмежили проведення масових заходів

Чернівецька ОДА у зв’язку з поширенням коронавірусу ввела обмеження на проведення масових заходів.

Крім того, вирішується питання про введення карантину у школах.

– На засіданні буде ухвалено рішення про введення карантину для всіх дошкільних навчальних закладів, шкіл, а також вищих навчальних закладів. Тому, за рекомендацією італійського уряду, ми вводимо обмеження на проведення заходів з великим скупченням людей, – заявив голова ОДА Сергій Осадчук.

Читайте: 8 березня скасують у школах та дитсадках Чернівців через коронавірус

Також Осадчук закликав людей, які  відчувають симптоми захворювання, не боятися та звертатися до медиків.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні у зв’язку з коронавірусом скасують всі масові заходи та закриють школи вже найближчим часом.

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