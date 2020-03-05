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Факти / Україна

Люди зі щепленням від кору майже не хворіють на коронавірус – Данілов

Переважна більшість людей, які помирають від нового коронавірусу – літні люди, яким 80-85+ років.

Водночас люди із щепленням від кору майже не хворіють, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він також повідомив, що експерти досі не створили вакцини від коронавірусу, але це може відбутися найближчим часом.

– Наші учені також спілкуються із головними науковими центрами світу, – сказав Данілов.

За словами секретаря РНБО, найбільший помічник коронавірусу – це безпідставна паніка людей.

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– Більше того, від звичайного грипу гине більше людей, ніж від коронавірусу, щороку це близько 650 тис., – повідомив Данілов.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що смертність від нового коронавірусу вища, ніж від сезонного грипу.

Джерело: Українське радіо

Фото: Getty Images

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