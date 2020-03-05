Маски – це не захист від коронавірусу, а оманливе відчуття безпеки – Ляшко

Медичні маски – це оманливе відчуття безпеки.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я країни, головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Нових Санжарах під час зустрічі з евакуйованими з Уханя, які завершили обсервацію.

– Маски – це не захист, це оманливе відчуття безпеки. Маска надагяется тільки на людину, у якого є симптоми гострої респіраторної вірусної хвороби, і саме в цьому випадку її необхідно носити, – розповів заступник міністра.

Також Ляшко закликав не створювати зайвого ажіотажу.

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– Ми не повинні створювати ажіотаж там, де його не повинно бути. Купуйте мило і мийте руки з милом, обробляйте руки антисептиком, – підсумував він.