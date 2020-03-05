4 березня новообраний міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб подав декларацію за 2019 рік.

Минулого року він отримав 992 тис. грн доходів.

Серед джерел доходів міністр вказав своє основне місце роботи, пенсію та соціальну допомогу.

Разом із дружиною Бессараб володіє автомобілями Toyota Camry (вартістю 368 тис. грн) та Mitsubishi Padgero (вартістю 228 тис. грн).

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Власного житла у Києві міністр не має. У декларації він вказав свою квартиру у Чернігові, яку було надано Міністерством оборони України, та земельну ділянку розміром 1000 кв. м. на Чернігівщині.

На банківських рахунках у Сергія Бессараба знаходиться 101 тис. грн і $1,1 тис.

Готівкою він задекларував ще $4 тис. і €4 тис.

Факти ICTV нещодавно публікували біографію Сергія Бессараба. 4 березня рішенням Верховної Ради його було призначено на посаду міністра у справах ветеранів України.

Джерело: НАЗК