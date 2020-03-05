Міфи про цінні папери – результат становлення українського фондового ринку – експерт

За даними дослідження Gallup, у 2019 році майже 55% населення США були власниками акцій компаній. Західні фондові ринки існують давно, тому значна частина населення США та Західної Європи залучена у світ біржових торгів.

Коли українці задумуються про інвестування власних коштів, вони традиційно згадують про банківські депозити, бо в нашій країні досі існує низка упереджень щодо інвестицій у цінні папери. Про це розповів Денис Білий – аналітик ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА.

– Акції та біржі винятково для багатіїв – це звичайнісінький міф, що не відповідає дійсності. Для початку інвестування не потрібно мати багато грошей – одну акцію підприємства можна придбати, наприклад, за $100, а облігацію внутрішньої державної позики – за 1 150 грн. Державна облігація, номінована у валюті, коштує дорожче $1 150. Отже, щоб стати власником цінних паперів, достатньо заощадити 24-30 тис. грн вільних коштів та відвідати банк чи ліцензовану Мінфіном інвестиційну компанію, – пояснив експерт.

За його словами, українці досі вважають акції ризиковим інструментом для інвестування, хоча факти свідчать про протилежне. Історична динаміка індексу S&P 500 (охоплює 500 найдорожчих компаній США) переконує – за останні 20 років американський фондовий ринок зростав, незважаючи на кризу 2007-2008 років.

Він перебуває у стані сталого зростання (з періодичними корекціями у вигляді криз) ще із часів Великої депресії у США (1929-1933 роки). Якщо інвестор планує інвестувати на період до 10 років, можна знизити ризики спекулятивної зміни вартості, придбавши ”блакитні фішки” – цінні папери найбільш великих, ліквідних і надійних брендів.

– Більшість міфів про цінні папери – це результат болісного становлення українського фондового ринку на первинному етапі. Дійсно, вітчизняні реалії далекі від ідеалу – в Україні без ризиків можна інвестувати лише в державні цінні папери, трохи вищий ризик мають корпоративні облігації та акції кількох емітентів. А от інвестиції на розвинутому ринку США – це можливість на власні очі впевнитись у простоті здійснення інвестицій, можна навіть прораховувати очікувані доходи, – пояснив експерт ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА.

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Ринкові ціни на акції залежать від публічної інформації щодо конкретної компанії. Іноді трапляються випадки, коли ринок занадто оптимістично оцінює майбутні успіхи компанії та переоцінює її. Однак після першої ж невдачі ціна акцій бренда коригується до справедливої ціни, а у випадку значних провалів — навіть нижче справедливої вартості.

– Завдання інвестора – самостійно або з допомогою фінансового консультанта визначити – переоцінена чи недооцінена певна акція, та ухвалити відповідне інвестиційне рішення. Якщо рішення буде ґрунтуватись на виваженій фундаментальній оцінці та технічному аналізі, то інвестувати в цінні папери цілком безпечно та вигідно. Щоб убезпечити себе й отримати максимум вигоди, вибирайте інвестиції з довгостроковим горизонтом, – розповідає аналітик ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА Денис Білий в статті Міфи про інвестиції на фондовому ринку.

Нагадаємо, уряд розробляє п’ять законопроектів для розвитку програми Інвестиційна няня. Про це заявив Тимофій Милованов на форумі Level Up Ukraine 2020.