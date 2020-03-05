На скільки зросла середня пенсія в Україні в 2019

Середня пенсія в Україні у 2019 році зросла на 437 грн. Її розмір станом на 1 січня 2020 року становив 3 083 грн.
У минулому році Пенсійний фонд України призначив 378,8 тис. нових пенсій та провів п’ять автоматичних переіндексацій виплат.
Загалом у 2019 році пенсії щомісячно отримували 11,3 млн пенсіонерів.
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Звітуючи про підсумки роботи у минулому році, голову правління ПФУ Євген Капінус заявив, що його команда працювала над поліпшення умов обслуговування громадян.
Нагадаємо, вже екс-прем’єр-міністр Олексій Гончарук пояснив, чому не було підвищення пенсій із 1 березня.
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