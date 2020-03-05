У Кропивницькому співробітнику ДСНС 24-річна дружина народила четверню на 32-му тижні вагітності.

Близнята однояйцеві, а, отже, будуть схожі один на одного як дві краплі води. Зріст кожної 42-43 см, а вага – близько двох кг.

За словами фахівців, такий випадок унікальний, адже у світі їх зафіксовано не більше сімдесяти, а шанси народити чотирьох близнят – 1 до 13 млн.

До слова, для молодих батьків це первістки. Близнята з’явилися на світ шляхом кесаревого розтину, а зараз знаходяться під наглядом у реанімації.

– Ми припускали, що може бути двійня. Тому що в роду у дружини є двійнята. Коли під час одного з УЗД нам сказали, що буде трійня, ми були, м’яко кажучи, здивовані. А на 19 тижні на УЗД раптом знайшли і четвертого. Це був справжній шок. Настя була дуже налякана, – розповів батько немовлят Владислав.

Він додав, що вони удвох дуже хвилювалися, а йому на роботі навіть дали вихідний.

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Заздалегідь знали, що це буде кесарів розтин. На очікувану дату пологів мені на роботі дали відгул, щоб я міг бути поруч. Кесарів розтин планували на ранок, але дівчата вирішили з’явитися на світ трохи раніше – у Насті відійшли води пізно ввечері, – зазначив Владислав.

Дівчаткам вже встигли дати імена: Вікторія, Єлизавета, Мілослава та Діана.

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