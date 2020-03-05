PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Питання відставки Рябошапки – трансляція засідання Ради 5 березня (ОНЛАЙН)

У Верховній Раді на позачерговому засіданні 5 березня розглядатимуть постанову Про висловлення недовіри генеральному прокуророві Руслану Рябошапці.

– Не розслідування та гальмування найрезонансніших кримінальних проваджень свідчать про небажання, неможливість або неспроможність генерального прокурора забезпечити виконання завдань, поставлених законом перед Офісом прокурора, зокрема, й перед прокуратурою в цілому, – йдеться у пояснювальній записці до постанови.

Читайте: 50 на 50 – у Слузі народу немає єдності щодо відставки Рябошапки

Старт позачергового засідання заплановано на 18.30.

Оголошення недовіри Рябошапці слугуватиме підставою для його звільнення з посади.

Нагадаємо, 3 березня Верховна Рада зареєструвала проект постанови №3124 про висловлення недовіри генеральному прокурору України Руслану Рябошапці.

Ініціатором цієї постанови став народний депутат із фракції Слуга народу Максим Бужанський.

4 березня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту на пленарному засіданні визначитися щодо ухвалення або відхилення проекту постанови. Більшістю голосів члени комітету підтримали цю пропозицію.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка