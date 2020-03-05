У Верховній Раді на позачерговому засіданні 5 березня розглядатимуть постанову Про висловлення недовіри генеральному прокуророві Руслану Рябошапці.

– Не розслідування та гальмування найрезонансніших кримінальних проваджень свідчать про небажання, неможливість або неспроможність генерального прокурора забезпечити виконання завдань, поставлених законом перед Офісом прокурора, зокрема, й перед прокуратурою в цілому, – йдеться у пояснювальній записці до постанови.

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Старт позачергового засідання заплановано на 18.30.

Оголошення недовіри Рябошапці слугуватиме підставою для його звільнення з посади.

Нагадаємо, 3 березня Верховна Рада зареєструвала проект постанови №3124 про висловлення недовіри генеральному прокурору України Руслану Рябошапці.

Ініціатором цієї постанови став народний депутат із фракції Слуга народу Максим Бужанський.

4 березня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту на пленарному засіданні визначитися щодо ухвалення або відхилення проекту постанови. Більшістю голосів члени комітету підтримали цю пропозицію.