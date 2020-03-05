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Факти / Україна

У Чернівецькій області закрили школи, дитсадки та ВНЗ на карантин

У Чернівецькій області закрили школи, дитячі садки та ВНЗ через підтверджений перший випадок зараження коронавірусом.

Також скасовані концерти та інші масові заходи.

Читайте: 8 березня скасують у школах та дитсадках Чернівців через коронавірус

Раніше голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук повідомив, що за рекомендацією італійського уряду, були введені обмеження заходів з великим скупченням людей.

Також він закликав людей з симптомами захворювання не боятися і звертатися до медиків.

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