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Факти / Україна

У Чернівцях госпіталізували ще двох людей із підозрою на коронавірус

Сьогодні, 5 березня, ще двох жителів Чернівецької області, у яких зафіксували симптоми коронавірусу, госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні.

Напередодні українці повернулися з Італії, повідомила Чернівецька обласна державна адміністрація.

Вчора до лікарні госпіталізували ще чотирьох буковинців із ознаками інфекційного захворювання. Зразки їхніх аналізів вивчають експерти вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я.

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Влада Чернівецької області також назвала фейком новину про зараження чернівчанина у Рівному.

До слова, чоловік, у якого 3 березня зафіксували перший випадок коронавірусу в Україні, почувається краще.

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