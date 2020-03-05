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Факти / Україна

У Чернівцях з підозрою на коронавірус госпіталізували чотирьох людей

У Чернівцях до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні госпіталізували ще чотирьох жителів із ознаками інфекційного захворювання.

Зразки їхніх аналізів відправили до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я для тестування на наявність Сovid-19.

Про це повідомили у Чернівецькій облдержадміністрації.

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Місцева влада також зазначила, що хворий, у якого виявили коронавірус, почувається краще. Його дружина  перебуває в ізоляції. Її стан також задовільний, ознак захворювання немає.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що у Чернівцях з підозрою на коронавірус госпіталізували троє людей.

В інфекційне відділення Чернівецької обласної лікарні забрали двох чоловіків і жінку.

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