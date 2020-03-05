В Україні може з’явитися нове міністерство – Зеленський про вакансії у Кабміні

Президент Володимир Зеленський розповів, що консультації щодо вакантних місць у Кабміні досі продовжуються.

– Вакантні місця у Кабміні – це питання, насамперед, до прем’єр-міністра. Поки йдуть консультації. Ми провели багато часу, спілкуючись з людьми, які живуть в Україні, чи з українцями, які працюють за кордоном. Хочемо знати їхнє бачення, – заявив президент.

Він додав, що потрібна виважена позиція щодо таких пріоритетних міністерств. Крім того, він зазначив, що є імовірність створення в Україні нового відомства.

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– З приводу першого віце-прем’єра, якого у нас не було – першого віце-прем’єра – міністра економіки. Також варто приділити увагу промисловості. Структуру запропонує новий прем’єр-міністр. Чи це буде віце-прем’єр з промисловості, чи будуватиметься окреме міністерство. Я не знаю, чи вистачить у нього терпіння, бо повністю вибудувати відомство – це від п’яти до дев’яти місяців, – додав Зеленський.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада проголосувала пакетом за новий склад Кабміну. Новим прем’єр-міністром призначили Дениса Шмигаля. Однак в уряді залишаються кілька вакансій на ключові позиції, як-от Мінекономіки.