В Україні розмежують посади головнокомандувача ЗСУ і начальника Генштабу

27 березня 2020 року набуде чинності закон про розділення посад головнокомандувача Збройних сил України та начальника Генерального штабу ЗСУ.

– Парламент вніс зміни до підпунктів 2 і 3 пункту 1 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення закону Про національну безпеку України, – йдеться у повідомленні Ради.

Зміни підтримали 293 депутати.

Відповідно до 16 ст. закону Про національну безпеку України, головнокомандувача ЗСУ призначає президент за поданням міністра оборони. Він підпорядковується президенту і міністру оборони, звільняється президентом.

Читайте: Не гаючи часу: секретар РНБО зустрівся із новопризначеним главою Мінветеранів

Начальника Генштабу ЗСУ також призначає і звільняє президент за поданням міністра оборони. Начальник Генерального штабу підпорядковується головнокомандувачу Збройних сил.

Верховна Рада #Рада9 ухвалила Закон Про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про національну безпеку України” щодо набрання чинності положеннями стосовно Головнокомандувача ЗСУ, Генштабу Збройних Сил, видів і окремих родів військ (сил) #ЗП3015 pic.twitter.com/ljFtEXVtmr — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 4, 2020

До слова, 4 березня пройшло позачергове засідання Верховна Рада України. Під час нього парламент звільнив прем’єр-міністра Олексія Гончарука.