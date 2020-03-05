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Факти / Україна / Політика

В Україні розмежують посади головнокомандувача ЗСУ і начальника Генштабу

27 березня 2020 року набуде чинності закон про розділення посад головнокомандувача Збройних сил України та начальника Генерального штабу ЗСУ.

– Парламент вніс зміни до підпунктів 2 і 3 пункту 1 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення закону Про національну безпеку України, – йдеться у повідомленні Ради.

Зміни підтримали 293 депутати.

Відповідно до 16 ст. закону Про національну безпеку України, головнокомандувача ЗСУ призначає президент за поданням міністра оборони. Він підпорядковується президенту і міністру оборони, звільняється президентом.

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Начальника Генштабу ЗСУ також призначає і звільняє президент за поданням міністра оборони. Начальник Генерального штабу підпорядковується головнокомандувачу Збройних сил.

До слова, 4 березня пройшло позачергове засідання Верховна Рада України. Під час нього парламент звільнив прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

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