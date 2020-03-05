









В Україні з’явився перший санітарний гелікоптер для евакуації хворих на коронавірус / 5 фотографий

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Його оснащено ізоляційною капсулою, біозахисними комплектами, дезінфекційним душем, спеціальним модулем, у якому фіксується індивідуальна капсула з пацієнтом під час перельоту, та всім необхідним реанімаційним обладнанням.

– Цей вертоліт – тільки для екстрених випадків, і я сподіваюся, що таких випадків у нас не буде. Але якщо щось трапиться – ми будемо готові, – зауважив Зеленський.

Також бригада медиків на практиці показала порядок дій під час евакуації та перевезення пацієнтів.

Вертоліт може транспортувати від двох до шести пацієнтів, долаючи відстань до 1200 км.

Як повідомляли Факти ICTV, 5 березня у Нових Санжарах завершився період обсервації 89 евакуйованих з Уханя. Згідно з результатами досліджень, Covid-19 та підозр на новий коронавірус не виявили ні у евакуюваних, ні у персоналу, який контактував з ними в обсервації.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента