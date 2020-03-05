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Факти / Україна / Політика

Засідання Верховної Ради 5 березня (ОНЛАЙН)

5 березня депутати у першому читанні планують розглянути, зокрема, закони щодо покращення інвестиційного клімату і про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

У другому читанні розглядатимуть зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою.

Також на порядку денному є декілька проектів законів для ратифікації низки угод. Крім того, депутати планують розглянути внесення змін до різних статей Конституції.

Читайте: Зміни до Кримінального кодексу та Конституції: порядок денний Ради на 5 березня

Крім того, 5 березня Верховна Рада може зібратися о 18.30 на позачергове засідання для розгляду проекту постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.


 

Нагадаємо, раніше перший заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Корнієнко повідомив, що у Раді зібрали голоси за відставку Рябошапки.

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