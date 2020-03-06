Газопостачання Києва під загрозою – ОГТСУ

Газопостачання Києва може призупинитися через те, що Київгаз відмовився підписувати типовий договір про транспортування.

– На сьогодні Київгаз залишається єдиним серед усіх 44 операторів газорозподільних мереж в Україні, який не уклав договір на транспортування газу з ОГТСУ, як це передбачено Кодексом ГТС і законом Про ринок природного газу, – йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що в грудні 2019 року ОГТСУ відправив Київгазу проект договору на транспортування газу, але у відповідь отримав відредагований варіант разом з протоколом розбіжностей, які повністю змінюють документ і створюють дискримінаційні умови по відношенню до інших учасників ринку.

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ОГТСУ звернувся до НКРЕКП з вимогою перевірити наявність у Київгазу чинного договору на транспортування газу відповідно до типового договору.

Раніше екс-міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що люди, які не користуються газопостачанням, але мають можливість у будь-який момент скористатися цією послугою, отримуватимуть платіжки за транспортування на меншу суму.

Джерело: ОГТСУ