Індексація пенсій відбудеться протягом року – Лазебна

У 2020 році близько 11 млн українських громадян отримають індексовані пенсії.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера, що індексацію здійснять протягом року.



Відповідну роботу Кабінет міністрів розпочне з 1 квітня.

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Лазебна нагадала, що норму про індексацію пенсій з 1 березня прибрали у 2017 році, через що і склалася така ситуація цього року.

Вона також вважає, що відповідну норму необхідно повернути, аби не було спекуляцій і пенсіонери точно знали дату підвищення виплат.

Нагадаємо, індексації пенсій 1 березня 2020 року не відбулося, оскільки закон не передбачає її проведення рівно через рік після останньої.

Невдоволений роботою уряду у питанні пенсій був і президент Володимир Зеленський, який заявив, що жодного реального плану з підвищення виплат пенсіонерам Кабінет міністрів не надав.