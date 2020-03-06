Коронавірус в Україні: нову підозру зафіксували на Закарпатті

5 березня до Закарпатської обласної інфекційної лікарні з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку з підвищеною температурою.

Днями пацієнтка повернулась з Італії.

Коли з’явились перші симптоми, жінка сама викликала швидку та повідомила, що, можливо, у неї небезпечна інфекція Covid-19.

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– Медики транспортували пацієнтку до обласної інфекційної лікарні у спецкостюмах. Там їй провели вірусологічні аналізи, грипу не виявили. Щоб зняти підозру інфікування коронавірусом, біоматеріал жінки для аналізів відправили до Києва, – прокоментували ситуацію в Закарпатській ОДА.

В адміністрації додали, що усі контактні особи зараз перебувають під контролем епідеміологів на домашній обсервації.

Нагадаємо, у МОЗ повідомили про негативні результати аналізів дев’ятьох госпіталізованих українців, у яких підозрювали коронавірус.