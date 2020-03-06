Коронавірус в Україні: Суми обмежили масові заходи

У Сумах обмежать проведення масових заходів до покращення епідеміологічної ситуації із захворюваністю на коронавирусну інфекцію.
Заслухавши фахівців, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила низку заходів:
- обмежити проведення нарад, конференцій і засідань за участю великої кількості людей.
- обмежити проведення культурних, спортивних та інших масових заходів.
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Також комісія рекомендувала жителям міста обмежити відвідування місць, де передбачається велике скупчення людей. Також не рекомендовано використовувати громадський транспорт.
Нагадаємо, 3 березня в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавируса – в Чернівцях, у чоловіка, який повернувся з поїздки в Італію. Інші лабораторно підтверджені випадки в Україні не зафіксовано.
На даний момент вірогідність зараження підозрюють у дев’яти чоловік.
Джерело: Міськрада Сум