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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус в Україні: Суми обмежили масові заходи

У Сумах обмежать проведення масових заходів до покращення епідеміологічної ситуації із захворюваністю на коронавирусну інфекцію.

Заслухавши фахівців, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила низку заходів:

  • обмежити проведення нарад, конференцій і засідань за участю великої кількості людей.
  • обмежити проведення культурних, спортивних та інших масових заходів.

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Також комісія рекомендувала жителям міста обмежити відвідування місць, де передбачається велике скупчення людей. Також не рекомендовано використовувати громадський транспорт.

Нагадаємо, 3 березня в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавируса – в Чернівцях, у чоловіка, який повернувся з поїздки в Італію. Інші лабораторно підтверджені випадки в Україні не зафіксовано.

На даний момент вірогідність зараження підозрюють у дев’яти чоловік.

Джерело: Міськрада Сум

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