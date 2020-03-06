Коронавірус в Україні: у Києві обмежили масові заходи і посилили дезінфекцію

У Києві вводять додаткові заходи для запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції Covid-19.

Керівники вищих навчальних закладів повинні обмежити проведення масових заходів у закритих приміщеннях, а також проводити вологе прибирання і провітрювання приміщень.

Працівники транспортної інфраструктури повинні посилити дезінфекційні заходи на зупинках, станціях і в рухомому складі.

Також посилити режим поточної дезінфекції повинні у місцях масового перебування людей, таких як: вокзали, заклади торгівлі, заклади культури та торговельно-розважальні заклади, кінотеатри тощо.

У медичних закладах столиці буде організовано окремий прийом пацієнтів із ознаками ГРВІ, пневмонії, відбір біологічного матеріалу від хворих із респіраторною симптоматикою для лабораторних досліджень.

Медичні установи доручено забезпечити незнижуваним запасом противірусних препаратів, зокрема рекомендованих для лікування нової коронавірусної інфекції Covid-19.

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Також достатня кількість противірусних ліків має бути для безперебійної реалізації в аптеках.

– У місті визначено сім медустанов, які оснащені відповідним чином і мають висококваліфікованих інфекціоністів, – сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Як повідомлялося, вихованцям дитячих садочків та учням шкіл у Києві щоранку вимірюватимуть температуру.