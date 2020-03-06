Криклій створює робочу групу для вирішення питань між міністерством і вагонобудівниками

Міністр інфраструктури Владислав Криклій збирається завершити багаторічний конфлікт між УЗ і вагонобудівниками. Про це він заявив, виступаючи перед колективом Крюківського вагонобудівного заводу.

– Колишнє керівництво Укрзалізниці не знаходило спільну мову з найбільшим стратегічним партнером. Проблеми, які піднімалися, не вирішувалися на загальному майданчику. Навпаки, велися дискусії через суди, через АМК, і більше того, навіть з’являлися листи-скарги з метою дискредитації якості заводу. Міністерство створює діючу робочу групу, в першу чергу для роботи з Крюківським вагонобудівним заводом, але ми очікуємо, що в неї увійдуть всі учасники ринку. Щоб всі питання вирішувалися в робочому порядку, щоб ми були союзниками і партнерами, – сказав міністр.

Робота у підприємства в цьому році буде.

– За планом мінімум ми говоримо про два-три дизельні поїзди (держзамовлення – Ред.) цього року, ми говоримо про замовлення пасажирських до 100 пасажирських вагонів додатково, – уточнив міністр.

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За словами Криклія, зараз на наглядовій раді Укрзалізниці фіналізується фінансовий план. Точні цифри будуть закладені там.

– Ми готуємо додаткові заходи, щоб у Укрзалізниці з’явився додатковий ресурс, щоб можна було більше завантажувати наші найбільші машинобудівні компанії, – підкреслив глава інфраструктурного відомства.

Крім того, вважає Криклій, відкриття приватної тяги, коли компанії зможуть використовувати власні локомотиви, також дозволить збільшити кількість замовлень за рахунок приватного сектора. Держзамовлення ж має дати Крюківському вагонобудівному заводу поштовх, який дозволить вийти зі своєю продукцією на зовнішні ринки, за межі країни.

– Пане Президенте, розраховую, що в бюджеті з тієї суми, яку ми отримуємо в якості компенсації від Газпрому, буде передбачено і на машинобудування, вперше за всю історію країни, – сказав міністр інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці в Facebook повідомив, що зажадав від Укрзалізниці запропонувати адекватне рішення про відновлення роботи раніше закритих малодіяльних станцій, де проходить близько двох вагонів на добу. Закриття значно збільшило витрати на логістику для бізнесу, зокрема, аграрного.