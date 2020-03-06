МАУ пропонує подорожуючим в Італію безкоштовно змінити дату вильоту

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України у зв’язку з інформацією про поширення коронавируса пропонує пасажирам, які мають авіаквитки до Італії і ряд інших країн в березні-квітні 2020 року, безкоштовно змінити дату вильоту.

Станом на сьогодні директив про припинення повітряного сполучення з Італією ні від міжнародних, ні від національних компетентних органів не надходило. У зв’язку з цим всі рейси МАУ в італійські міста – Рим, Мілан, Венецію – виконуються за розкладом.

– В авіакомпанії розуміють занепокоєння пасажирів, які запланували подорож в/з Італії на березень/квітень. Саме тому МАУ пропонує безкоштовно (за наявності місць в оригінальному класі бронювання) змінити дату вильоту в межах терміну придатності квитка, – йдеться в повідомленні МАУ.

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Змінити дату вильоту можна на маршрутах:

з України в Італію, Німеччину і Швейцарію;

з Італії до Індії, Туреччини та Єгипту;

з Італії, Австрії, Іспанії, Франції, Німеччини та Швейцарії в Ізраїль;

для транзитних рейсів через Україну в Італію.

Всі додаткові послуги автоматично переносяться на наступний рейс. Повернення квитків здійснюється відповідно до правил застосування тарифу.

Нагадаємо, уряд Італії підготував нові міри захисту від поширення коронавірусу.

Було ухвалено рішення про закриття усіх шкіл та університетів країни. До цього на карантин було зачинено лише школи північних регіонів Італії, де було більше зареєстрованих випадків коронавірусу.