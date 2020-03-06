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Факти / Україна / Суспільство

МОЗ відновить Держсанепідслужбу України

Міністерство охорони здоров’я України відновить санітарно-епідеміологічну службу.

Про це 5 березня повідомив новообраний міністр Ілля Ємець в ефірі шоу Право на владу.

– Сьогодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль погодив моє прохання відновити Державну санітарно-епідеміологічну службу, яку протягом останніх кількох років було зруйновано.

Ми відновимо систему протиепідемічного захисту України, – сказав Ємець.

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Відомство очолить перший заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Існуючу Національну службу здоров’я, за словами міністра, скасовувати не будуть, однак попрацюють над її змінами.

Нагадаємо, 4 березня рішенням Верховної Ради Ілля Ємець замінив Зоряну Скалецьку на посаді глави МОЗ. Факти ICTV публікували біографію та цікаві факти про нового міністра.

Фото: УНІАН

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