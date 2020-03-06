Народний депутат з фракції Слуга народу Максим Бужанський повідомив про напад на нього після ефіру одного з політичних ток-шоу.

Подробицями нападу він поділився у своїх соцмережах. Народний обранець також додав, що заздалегідь знав про організацію даної провокації.

У своєму пості Бужанський вказав держномери автомобілів нападників.

– О 16 годині мене попередили, що готується провокація, після вечірнього ефіру Народ проти. І справді, в 00.30 ночі натовп 35-40 людей з битами, які представилися ветеранами полку Азов та прибули на автомобілях Mitsubishi та Mercedes Sprinter, за допомогою декількох яєць здобули переконливу перемогу над моїм костюмом.

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6 березня у кулуарах Ради депутат прокоментував ситуацію. Він заявив, що його костюм врятувати не вдалось.

– Що я можу сказати про нападників? Це були 40 людей і декілька яєць. Тепер це 40 людей, тільки без яєць.

Бужанський Максим Аркадійович – український письменник, публіцист та блогер. Відомий своєю послідовною критикою здобутків Революції Гідності.

Є співведучим ток-шоу Народ проти на телеканалі Zik.

На виборах до Верховної Ради ІХ скликання здобув перемогу на виборчому окрузі №25 (м. Дніпро). Член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Нагадуємо, Максим Бужанський демонстративно відмовився від вшанування пам’яті Небесної сотні у Верховній Раді.

Фото: Max Buzhanskiy