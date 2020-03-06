Нардепа Волошина ізолювали після зустрічі із хворим на коронавірус – Сюмар

Депутат від ОПЗЖ Олег Волошин наприкінці лютого відвідав Францію, де мав зустріч із депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером, який заразився коронавірусом і зараз перебуває в реанімації.

Олег Волошин 27 лютого опублікував у Facebook допис, де повідомив, що мав зустріч з французьким колегою, однак після розголосу про коронавірус видалив написане.

68-річний республіканець Жан-Люк Рейтцер з Ельзасу, був госпіталізований з підозрою на коронавірус, після чого аналізи підтвердили інфікування.

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Нардепа від ОПЗЖ ізолюють після зустрічі з парламентарієм Національної асамблеї.

Про це повідомила нардеп від ЄС Вікторія Сюмар, до давши, що політика відправлять на обсервацю.

– Депутата Волошина таки ізолювали. Перевірять на предмет неперебірливих зовнішніх контактів, – пише вона.

Також цю інформацію підтвердив Олексій Гончаренко.

Видання Факти ICTV очікують на коментар політика з цього приводу.

До слова, у Києві вводять додаткові заходи для запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції Covid-19.

Керівники вищих навчальних закладів повинні обмежити проведення масових заходів у закритих приміщеннях, а також проводити вологе прибирання і провітрювання приміщень.