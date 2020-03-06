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Факти / Україна

Погода в Україні на 6 березня (КАРТА)

6 березня погода в Україні буде хмарною з проясненнями.

У більшості областей без опадів. Лише у деяких північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями прогнозують невеликий дощ.

Можливі тумани у західних, північних та центральних областях. Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с.

Вночі в Україні прогнозують 3-8° тепла, на Заході – від 2° тепла до 3° морозу. Вдень справжнє весняне тепло – 10-15° із позначкою плюс, на Дніпропетровщині, Херсонщині та у Криму до 17°.

Читайте: Потепління до +18 та дощі: погода в Україні на тиждень

У Києві лише вночі прогнозують невеликий дощ.

Температура повітря вночі від 5° до 7° тепла. Вдень варто очікувати 12-14° вище нуля.

Погода в Україні

Факти ICTV також писали про те, який прогноз погоди в Україні на березень 2020 року давали синоптики.

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