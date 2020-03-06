Повернулася з Таїланду: в Краматорську перевірили підозру на коронавірус

Випадок коронавірусу у мешканки Краматорська, яка нещодавно повернулася з Таїланду, не підтвердився.

5 березня дівчину госпіталізували з підозрою на Covid-19. Діагноз коронавірус у госпіталізованої мешканки Краматорська не підтверджений.

Наразі вона перебуває під наглядом лікарів.

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Раніше в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу. У Чернівцях перевіряють п’ять осіб на наявність коронавірусу.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні в зв’язку з коронавірусом скасують всі масові заходи і закриють школи.

Джерело: Донецька ОГА