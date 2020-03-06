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Факти / Україна

Штаб ООС через підозри коронавірусу в ОРДЛО обмежує перетин КПВВ

Через поширення на тимчасово окупованих територіях Донбасу випадків захворювання на ГРВІ, збудником яких, ймовірно, є коронавірус, на КПВВ з 7.00 7 березня штаб ООС вводить тимчасові обмеження щодо перетину лінії розмежування.

– Усі особи, які перетинатимуть лінію розмежування через КПВВ, будуть проходити процедуру огляду та температурного сканування, і в разі виявлення ознак, схожих на симптоми ураження коронавірусною інфекцією, до них будуть застосовані обмежувальні заходи, що спрямовані на захист їх здоров’я та недопущення занесення коронавірусу на територію України, – йдеться у повідомленні.

У штабі також пояснили, що громадян з реєстрацію на підконтрольній території у разі підозри на коронавірус доставлятимуть у спеціалізований лікувальний заклад.

Для цього на кожному КПВВ чергує швидка з підготовленим медперсоналом.

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Якщо підозри на ураження коронавірусом будуть у осіб, які їдуть з ОРДЛО та не мають реєстрації на підконтрольній території, їх не пропустять через КПВВ.

Тому командування Об’єднаних сил закликає громадян без крайньої потреби не відвідувати тимчасово окуповані території.

Нагадаємо, у МОЗ повідомили про негативні результати аналізів дев’ятьох госпіталізованих українців, у яких підозрювали коронавірус.

Джерело: ООС

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