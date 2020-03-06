Світовий банк готовий брати участь в економічному розвитку України

У рамках Діалогу про майбутнє: Україна – США 2 березня у Вашингтоні відбулася зустріч української неурядової делегації з представниками групи Світового банку – провідним спеціалістом Прасаною Лал Дас та службовцями Міжнародної фінансової корпорації.

Прасана Лал Дас працює у Світовому банку над стратегією обробки великих масивів даних у глобальній практиці Торгівля і конкурентоспроможність. Він також вивчає роль ІоТ (інтернет речей – Internet of Things) для надання державних послуг і роль Big Data у виробничо-збутових ланцюжках.

Модератором зустрічі була Катерина Одарченко – керівник української делегації, політичний експерт, президент Інституту демократії та розвитку Polita, ініціатор створення політичної партії Національна платформа.

Відбулася продуктивна зустріч з дискусією, в процесі якої українські делегати наголосили, що для України наразі є актуальним питання органічного поєднання національних економічних інтересів та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями.

Економіка України в глобальному масштабі є малою відкритою економікою, яка значною мірою залежить від зовнішньоекономічної кон’юнктури, зважаючи на це, однією з тем обговорення було питання щодо ролі держави в регулюванні національної економіки та взаємодії з міжнародними фінансово-кредитними інституціями.

Партнер міжнародної інвестиційної компанії Base capital management, член правління Української асоціації професіоналів у сфері GR і лобістів, керівник низки проектів із залучення іноземних інвестицій в Україну Тимур Чмерук під час діалогу поцікавився у представників Світового банку, якою має бути державна політика щодо залучення інвестицій як внутрішніх, так і зовнішніх для розвитку економіки. Це питання актуальне для України, оскільки можливий перегляд зеленого тарифу – спеціальної закупівельної ціни електроенергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії.

Розцінки на зелену електроенергію встановлені з номінацією в євро до 2030 року. Можливий перегляд тарифів – це сигнал про те, що будь-які правила і умови можуть змінюватися в процесі реалізації інвестиційних проектів.

Експерт Світового банку наголосив, що значною мірою обсяг залучених інвестицій залежить від інституційних умов, створених урядом, незмінності законодавства на етапі окупності вкладених інвестицій, гарантованого захисту прав власності інвестора. Зміна правил під час реалізації інвестиційного проекту сигналізує інвесторам про те, що середовище нестійке, а рівень ризиків капіталовкладення високий.

Керуючий активами, експерт в сфері міжнародних фінансових ринків, член ради директорів Асоціації учасників біржових ринків Михайло Рітчер під час дискусії поставив запитання щодо моделі фондового ринку і робо-едвайзинга (Robo-Advising) у країнах, що розвиваються.

Він також запитав, чи можливе впровадження для пасивного інвестування і створення альтернативи пенсійним накопиченням в Україні, і чи є приклади впровадження таких систем в інших країнах, що розвиваються?

Публіцист і журналіст, представник української компанії KyivStratPro Андрій Бузаров під час дискусії поставив запитання щодо оптимального рівня загальнообов’язкових пенсійних накопичень для економік перехідного типу та оптимальної моделі розвитку другого, накопичувального рівня пенсійної системи в Україні?

Прасана Лал Дас наголосив, що основною складовою функціонування фондового ринку є розвинутий реальний сектор економіки. Емітенти цінних паперів зацікавлені в сильному фондовому ринку, недержавні пенсійні фонди – також, але на ринку, окрім продавців, мають бути покупці.

Якщо ж попит на цінні папери недостатній, це призводить до їх знецінення і падіння котирувань, уповільнення ринку. В такому випадку ринок не зможе генерувати необхідний ресурс і створювати високоліквідні активи.

Екс-депутат міської ради Кривого Рогу Сергій Смєлий цікавився, які програми співпраці зі Світовим банком можуть бути реалізовані не лише на урядовому рівні, а й на рівні муніципалітетів.

До дискусії про фінансування місцевих і міських муніципалітетів приєдналися також депутат Київської обласної ради Олег Кищук.

Представники групи Світового банку зазначили, що нині реалізується проект підтримки та розвитку електротранспорту у Львові. Якщо представники України мають пропозиції щодо розвитку муніципальних і регіональних програм, то вони готові розглянути такі пропозиції і їх обґрунтування. Такі проекти необхідно оформити в конкретні заявки.

Засновник групи компаній Інкор груп Руслан Тарпан розповів про досвід налагодження співпраці зі Світовим банком під час реалізації проектів в Україні та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Були також обговорені питання налагодження співпраці в аграрному секторі, зокрема зернотрейдер і громадський діяч Андрій Бобирь та доктор філософських наук, депутат Деснянської районної та Київської міської ради (1990-2010 рр.) Микола Легеза цікавилися програмами розвитку територій, які задіяні у виробництві продовольства.

Вони пояснили свою позицію щодо розвитку сільських територій в Україні та розвитку середнього бізнесу в аграрному секторі.

Директор готелю Київ Вікторія Туча порушила питання щодо розвитку державних підприємств.

Представники Світового банку зазначили, що будь-які державні підприємства і представники регіональних муніципалітетів можуть підтримувати економічні кластери, наприклад, такі, як інноваційні проекти з розвитку зеленої енергетики, над розвитком яких працює Тимур Чмерук. Такі спільні проекти, за умови відповідного обґрунтування, можуть отримати фінансування від Світового банку.