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Факти / Україна / Суспільство

У дев’яти госпіталізованих українців коронавірус не підтвердився

Дев’ять осіб, що були госпіталізовані з підозрою на коронавірус, виявилися здоровими.

Таку інформацію опублікували у Telegram-каналі Міністерства охорони здоров’я.

– До Центру громадського здоров’я надійшло 9 повідомлень про підозру на коронавірус.

Лабораторні дослідження показали негативні результати: ні у кого з пацієнтів небезпечну інфекцію не виявили, – зазначено в повідомленні.

У МОЗ додали, що в обраних медичних установах України продовжуються навчання на випадок фіксації коронавірусу.

Читайте: Коронавірус в Україні: у Києві обмежили масові заходи і посилили дезінфекцію

Нагадаємо, перший випадок інфекції Covid-19 в Україні було зафіксовано 3 березня у Чернівцях. Станом на 6 березня це єдиний випадок коронавірусу в державі.

ДжерелоКоронавірус_Інфо

Фото: Dreamstime

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