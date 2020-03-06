У дев’яти госпіталізованих українців коронавірус не підтвердився

Дев’ять осіб, що були госпіталізовані з підозрою на коронавірус, виявилися здоровими.
Таку інформацію опублікували у Telegram-каналі Міністерства охорони здоров’я.
– До Центру громадського здоров’я надійшло 9 повідомлень про підозру на коронавірус.
Лабораторні дослідження показали негативні результати: ні у кого з пацієнтів небезпечну інфекцію не виявили, – зазначено в повідомленні.
У МОЗ додали, що в обраних медичних установах України продовжуються навчання на випадок фіксації коронавірусу.
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Нагадаємо, перший випадок інфекції Covid-19 в Україні було зафіксовано 3 березня у Чернівцях. Станом на 6 березня це єдиний випадок коронавірусу в державі.
Джерело: Коронавірус_Інфо
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