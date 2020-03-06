Укрзалізниця закупить 3 дизель-потяги і 90 пасажирських вагонів КВСЗ

Міністр інфраструктури Владислав Криклій погодився з пропозицією президента України Володимира Зеленського закупити у Крюківського вагонобудівного заводу три дизель-потяги і 90 пасажирських вагонів, хоча до цього не конкретизував кількість вагонів, які Укрзалізниця планує купити у заводу.

– Ми плануємо в цьому році мінімум три дизель потяги закупити і до 100 пасвагонів, але зараз фіналізується фінансовий план, – сказав Криклій.

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Однак президент України зажадав у міністра конкретизувати ці цифри.

– Мені здається, що в принципі настають часи, коли треба говорити конкретні речі. Іноді нехай вони не будуть найбільшими, що можемо насправді. Тому пан міністр, я хотів би, щоб ми просто сказали, що ми дійсно замовимо три дизель-поїзди і 100 пасажирських вагонів. Не до 100, а щоб ми конкретно сказали – 100, – наголосив президент.

Криклій намагався заперечити:

– Можна трохи менше – 80. Я ж виходжу з фінансового плану, який фіналізується зараз. Це 70-90 вагонів.

Але президент сказав, що 70-90 не підходить – потрібно 90, на що Криклій погодився.

Нагадаємо, у період свят, приурочених до Міжнародного жіночого дня 8 березня Укрзалізниця призначила ще шість додаткових потягів.