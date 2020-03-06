Усіх нардепів ОПЗЖ потрібно відправити в обсервацію – Стефанишина

Народних депутатів ОПЗЖ потрібно ізолювати на два тижні через контакт одного з представників фракції із хворим на коронавірус.

Із таким закликом до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова та РНБО звернулася народний депутат фракції Голос і член комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування Ольга Стефанишина.

За її словами, депутатів ОПЗЖ потрібно відвести у максимально віддале від населених пунктів місце та помістити під нагляд медиків.

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– Нагадаю, що коронавірус передається під час тісного контакту і в основному через руки. Тому всіх решту депутатів закликаю думати, кому ви тиснете руки, а також дотримуватися елементарних і всім відомих правил гігієни, – написала вона.

Нагадаємо, нардеп ОПЗЖ Олег Волошин 27 лютого зустрівся з депутатом Національної Асамблеї Франції Жан-Люком Райтцером, якого пізніше було госпіталізовано в реанімацію з коронавірусом.