Військовим ЗСУ обмежать “активність” в інтернеті – Міноборони

Гібридним атакам Росії проти ЗСУ будуть протидіяти, навчаючи наших військовослужбовців діджитальній гігієні та вводячи певні обмеження.

Про це заявила заступниця міністра оборони Аліна Фролова і додала, що “це не дуже популярна тема, але необхідна”.

У Міноборони розробляють документи, які б унормували правила “активності” військових в інтернеті.

Фролова додала, що правила будуть однаковими як для військових на передовій, так і для строковиків в інших регіонах України.

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– Це розташування: він сьогодні у Львівській області, а завтра його перекидають. І по його переміщенню можна відслідкувати – куди дислокується підрозділ. Якісь військові беруть участь у спільних навчаннях, якісь мають доступ до керівних документів, – пояснила вона.

Як повідомлялося, армію перевели на нову “натівську” систему харчування з 1 березня.