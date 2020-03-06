Волошин пробуде в ізоляції до отримання результатів тесту на коронавірус

Нардеп від фракції Опозиційна платформа – За життя Олег Волошин повідомив, що залишиться в ізоляції до отримання результатів експрес-тестів на коронавірус.

– Результати експрес-тестів з всіх вірусів респіраторної групи негативні. В Україні поки немає експрес-тестів саме на коронавірус, тому, щоб відповідно до рекомендацій ВООЗ уникнути будь-яких ризиків виявитися носієм, побуду вдома до наступного четверга, коли закінчиться 14 днів після мого 30-хвилнного спілкування з паном Райтцером.

Якщо результати аналізів взятих у мене мазків будуть раніше – значить, буду вільною людиною раніше, – написав нардеп.