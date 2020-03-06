Вибух у метро Києва: що сталося на станції Вокзальна

Станцію метро Вокзальна відчинили на вхід і вихід пасажирів. Раніше станцію закривали через піротехнічний інцидент.
– Невідомі особи використали петарду у вагоні метро на станції Вокзальна, – наголосили в метрополітені.
Поїзд знято в депо, працюють правоохоронці.
– Близько 9 години у вагоні метро, який наближався до станції метро Вокзальна стався хлопок із задимленням. Люди вийшли на зупинці, їх всіх евакуювали з цього поїзда, — сказала речниця поліції Києва Яна Неруш.
У Київському метрополітені запевняють, що затримка поїздів на червоній лінії підземки тривала кілька хвилин, однак пасажири запевняють, що на станції почалася паніка і поїзди не ходили близько 10 хв.
– Пасажирів попросили покинути вагони, а поїзд, де стався інцидент, відправили в депо. На місці працюють правоохоронці, – розповіли виданню Сьогодні у Київському метрополітені.
Вибухонебезпечних предметів на станції не виявили. Метро працює у звичайному режимі.
До слова, Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо посилення відповідальності за заздалегідь неправдиве повідомлення про мінування суспільно важливих об’єктів.