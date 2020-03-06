Я піду з посади, якщо не виправдаю надію українців – Шмигаль

Новопризначений прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що піде з посади якщо не виправдає надії українців.

Про це він повідомив в ефірі програми Право на владу на телеканалі 1+1, відповідаючи на бліц-запитання.

– Я піду з посади, якщо не виправдаю надію українців, – сказав Шмигаль.

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Відповідаючи на запитання, у яких випадках він може відмовити президенту України, Шмигаль сказав:

– Я відмовлю президенту у різних випадках, але не уявляю, що президент може щось попросити, що є незаконнним, або що спричинить мою відмову.

Нагадаємо, 4 березня під час позачергового засідання Верховної Ради ухвалили рішення про звільнення Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра, а разом з ним пішов і весь Кабінет міністрів.

Того ж дня на посаду прем’єр-міністра призначили Дениса Шмигаля, а також проголосували за очільників міністерств.