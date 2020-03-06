КРОК 1. Отримуємо електронний цифровий підпис (ЕЦП)
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КРОК 2. Обираємо класифікацію видів економічної діяльності (КВЕД)
Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) визначає, чим займатиметься підприємець. Перелік КВЕДів можна знайти за посиланням.
Адвокат Credence Андрій Арсірій зазначає, що на це потрібно звернути особливу увагу, оскільки в подальшому ви зможете займатися тільки тим видом діяльності, яка підпадає під обраний код КВЕД.
КРОК 3. Реєструємо заяву на сайті Мін’юсту
Щоб зареєструватися на сайті Міністерства юстиції, перейдіть за посиланням і зайдіть у категорію Реєстрація бізнесу та ГО.
КРОК 4. Обираємо вид суб’єкта реєстрування
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У категорії Реєстрація бізнесу та ГО оберіть Фізична особа підприємець. Далі оберіть категорію Зареєструвати онлайн.
КРОК 5. Авторизуємось у системі за допомогою ЕЦП
Після реєстрації ви перейдете до наступного розділу, де потрібно буде заповнити заяву.
КРОК 6. Заповнюємо заяву для реєстрації
Заяву потрібно заповнити уважно. Після того, як ви це зробите, вас перенаправлять на сторінку із заповненим документом для перевірки помилок.
Адвокат Credence Андрій Арсірій наголошує, що ці дані в подальшому будуть відображені у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та використовуватимуться державними органами України, тому помилок не повинно бути взагалі.
КРОК 7. Підписуємо заяву за допомогою ЕЦП
Для цього оберіть категорію Підписати документ, Підписати за допомогою ЕЦП, Підписати та надіслати.
КРОК 8. Отримуємо документ
Якщо ви все зробили правильно, то протягом 24 годин з моменту подання заяви її розглянуть і на порталі електронних сервісів опублікують виписку з Єдиного держреєстру про те, що ви фізична особа-підприємець.
Виписку потрібно забрати особисто у реєстратора або отримати її на зазначену в реєстраційній заяві поштову адресу.