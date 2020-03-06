Заяву потрібно заповнити уважно. Після того, як ви це зробите, вас перенаправлять на сторінку із заповненим документом для перевірки помилок.

Адвокат Credence Андрій Арсірій наголошує, що ці дані в подальшому будуть відображені у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та використовуватимуться державними органами України, тому помилок не повинно бути взагалі.