ЄС зняв санкції з Азарова і Ставицького, але продовжив проти Януковича

ЄС офіційно зняв санкції з колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова та колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького.

Санкції проти президента-втікача Віктора Януковича продовжили. Відповідне рішення було опубліковане в Офіційному журналі ЄС.

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Під дією санкцій до 6 березня 2021 року залишилися екс-міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко, колишній генпрокурор Віктор Пшонка, екс-заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, син Віктора Януковича Олександр Янукович, син Віктора Пшонки Артем Пшонка, бізнесмен Сергій Курченко, екс-міністр освіти і науки Дмитро Табачник, колишній віце-прем’єр-міністр Сергій Арбузов, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко.

Нагадаємо, раніше Швейцарія ще на рік заморозила активи Віктора Януковича і його оточення (близько 70 млн швейцарських франків).