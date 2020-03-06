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Факти / Україна / Політика

Засідання Верховної Ради 6 березня (ОНЛАЙН)

6 березня депутати розпочнуть засідання з години запитань до уряду про стан реалізації реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади в Україні.

У першому читанні нардепи планують розглянути внесення змін до закону України Про Національну поліцію щодо удосконалення діяльності закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання.

У другому читанні заплановане голосування за законопроект про сільськогосподарську кооперацію.

Читайте: Година запитань до уряду та закон Про Нацполіцію: порядок денний Ради на 6 березня

Також у другому читанні нардепи планують розглянути внесеня змін до закону про наукову і науково-технічну діяльність.


 

Нагадаємо, 5 березня депутати під час позачергового засідання проголосували за відставку Руслана Рябошапки з посади генпрокурора.

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