6 березня депутати розпочнуть засідання з години запитань до уряду про стан реалізації реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади в Україні.

У першому читанні нардепи планують розглянути внесення змін до закону України Про Національну поліцію щодо удосконалення діяльності закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання.

У другому читанні заплановане голосування за законопроект про сільськогосподарську кооперацію.

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Також у другому читанні нардепи планують розглянути внесеня змін до закону про наукову і науково-технічну діяльність.





Нагадаємо, 5 березня депутати під час позачергового засідання проголосували за відставку Руслана Рябошапки з посади генпрокурора.