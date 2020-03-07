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Факти / Україна

49 українців перебувають на лайнері Grand Princess, де виявлено коронавірус

49 українців виявилися ізольованими на борту лайнера Grand Princess, який стоїть на карантині біля берегів Північної Каліфорнії у США через спалах коронавірусу.

Інформацію щодо зараження наших громадян перевіряє нині Генеральне консульство України в Сан-Франциско.

Загалом на Grand Princess перебувають 3 500 осіб із 54 країн світу (1 100 членів екіпажу, 2 400 пасажирів).

Читайте: Не варто сподіватися, що коронавірус зникне влітку – ВООЗ

Влада Каліфорнії розпочала перевірку лайнера на наявність ознак коронавірусної пневмонії, коли помер один із пасажирів, який відпочивав у лютому.

Covid-2019 діагностовано у 21 пасажира Grand Princess.

До слова, всі українці з круїзного лайнера Diamond Princess, який стоїть на карантині біля берегів Японії, зійшли на берег.

Джерело: Українська правда

Фото: Dreamstime

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