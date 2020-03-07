Авакова просять розібратися зі слідчим Шевцовим: нардеп Устінова зібрала 50 підписів

До міністра внутрішніх справ Арсена Авакова звернулася з депутатським запитом нардеп від Голосу Олександра Устінова.

Вона зібрала під зверненням, датованим 5 березня, підписи 50 народних обранців, і просить главу МВС забезпечити об’єктивне, повне та неупереджене розслідування можливого вчинення протиправних дій заступником керівника Головного слідчого управління Нацполіції Євгеном Шевцовим.

Підставою стало журналістське розслідування Дениса Бігуса від 2 березня, фігурантами якого стали Шевцов та його дружина-мільйонерка. Зокрема, у ньому йдеться про те, яким чином нежитлове приміщення у центрі Києва площею майже 600 кв. м перейшло у власність родини слідчого.

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Устінова також показала, як Шевцов у соцмережі відреагував на депутатський запит – це просто потік словесних образ. Пост поліцейський видалив, але нардеп встигла зробити скріни.

– У мене лише одне питання до Арсена Авакова – ви вважаєте, що така людина може носити звання офіцера та працювати в Національній поліції ще й на керівній посаді? – звернулася вона до глави МВС.