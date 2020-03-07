До міністра внутрішніх справ Арсена Авакова звернулася з депутатським запитом нардеп від Голосу Олександра Устінова.
Вона зібрала під зверненням, датованим 5 березня, підписи 50 народних обранців, і просить главу МВС забезпечити об’єктивне, повне та неупереджене розслідування можливого вчинення протиправних дій заступником керівника Головного слідчого управління Нацполіції Євгеном Шевцовим.
Підставою стало журналістське розслідування Дениса Бігуса від 2 березня, фігурантами якого стали Шевцов та його дружина-мільйонерка. Зокрема, у ньому йдеться про те, яким чином нежитлове приміщення у центрі Києва площею майже 600 кв. м перейшло у власність родини слідчого.
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Устінова також показала, як Шевцов у соцмережі відреагував на депутатський запит – це просто потік словесних образ. Пост поліцейський видалив, але нардеп встигла зробити скріни.
– У мене лише одне питання до Арсена Авакова – ви вважаєте, що така людина може носити звання офіцера та працювати в Національній поліції ще й на керівній посаді? – звернулася вона до глави МВС.
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Авакова просять розібратися зі слідчим Шевцовим: нардеп Устінова зібрала 50 підписів / 5 фотографий
Нагадаємо, рік тому журналісти BIHUS.info оприлюднили серію розслідувань, в яких показали схеми масштабних розкрадань в оборонному секторі. Йдеться про, як мінімум, 250 млн гривень.
Джерело: Oleksandra Ustinova
Фото: УНІАНЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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