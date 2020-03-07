Коронавірусу немає: результати тесту шістьох госпіталізованих у Чернівцях

Результати тестів на коронавірус Covid-19 у шістьох жителів Чернівецької області, яких госпіталізовано до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні, негативні.

Такі дані вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я у Києві.

Коронавірус не знайшли і в осіб, які контактували з ними.

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Раніше повідомлялося, що 7 березня до лікарні у Чернівцях госпіталізували ще одну людину, яка має симптоми, схожі на коронавірус. Пацієнт має ознаки інфекційного захворювання та прибув із країни, де зафіксовані випадки зараження Covid-19.

Наразі в Україні лабораторно підтверджено лише один випадок коронавірусу.

Водночас сьогодні стало відомого, що 49 українців виявилися ізольованими на борту лайнера Grand Princess, який стоїть на карантині біля берегів Північної Каліфорнії у США через спалах коронавірусу. Дипломати перевіряють, чи є заражені на коронавірус українці.