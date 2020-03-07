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Факти / Україна / Суспільство

МОЗ запустило чат-бот про коронавірус в Україні

У Telegram створено чат-бот з оперативною та поточною інформацією щодо ситуації з коронавірусом Covid-2019 в Україні.

– Це єдиний Telegram-канал, верифікований Міністерством охорони здоров’я. Всі новини, поточні дані, рекомендації та оцінка від фахівців. Долучайтеся! https://t.me/COVID19_Ukraine, – йдеться у повідомленні.

У відомстві також нагадали, що працює Telegram-канал Коронавірус інфо.

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МОЗ запустило чат-бот про коронавірус в Україні

Наразі в Україні лабораторно підтверджено лише один випадок коронавірусу.

Водночас сьогодні стало відомого, що 49 українців виявилися ізольованими на борту лайнера Grand Princess, який стоїть на карантині біля берегів Північної Каліфорнії у США через спалах коронавірусу. Дипломати перевіряють, чи є заражені на коронавірус українці.

Джерело: МОЗ

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