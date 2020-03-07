Пентагон поставить Україні РЛС і патрульні катери на $125 млн – ЗМІ

Членів Конгресу США неофіційно повідомили, що Пентагон планує надати Україні нову військову допомогу в розмірі $125 млн.

Про це розповіли джерела у Конгресі та адміністрації Сполучених Штатів.

Вашингтон нібито планує підсилити обороноздатність України протиартилерійськими РЛС і патрульними катерами Mark VI.

Коли Києву може надійти допомога від американців, поки не уточнюється.

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Також у Пентагоні не підтвердили та не спростували інформацію про потенційний пакет допомоги.

Як повідомлялося, США виділять Україні $38 млн у рамках кроків зі зміцнення спільної кібербезпеки.