Президент України Володимир Зеленський привітав жінок з 8 березня.
– У моєму дитинстві 8 березня чоловіки дарували жінкам квіти й говорили про те, як своєю любов’ю, красою та турботою вони надихають сильну стать на подвиги.
Але насправді жінки і самі здійснюють подвиги, – наголосив Зеленський.
Очільник держави зазначив, що жінки щодня боронять Батьківщину, навчають дітей, лікують і рятують життя, керують компаніями, роблять наукові відкриття і створюють мистецтво.
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Також президент зауважив, що жінки примудряються поєднувати роботу, сім’ю, друзів, відпочинок, спорт, саморозвиток, благодійність та ще й пам’ятають, де чоловіки, поклали свої речі.
– Ми готові допомагати вам у всьому, щоб ви могли стати тими, ким бажає ваша душа. Адже ми вас любимо.
З Міжнародним жіночим днем! Нехай всі ваші мрії здійснюються, – підкреслив Володимир Зеленський.
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