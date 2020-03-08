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Факти / Україна / Суспільство

Нехай всі ваші мрії здійснюються: Зеленський привітав жінок з 8 березня

Президент України Володимир Зеленський привітав жінок з 8 березня.

– У моєму дитинстві 8 березня чоловіки дарували жінкам квіти й говорили про те, як своєю любов’ю, красою та турботою вони надихають сильну стать на подвиги.

Але насправді жінки і самі здійснюють подвиги, – наголосив Зеленський.

Очільник держави зазначив, що жінки щодня боронять Батьківщину, навчають дітей, лікують і рятують життя, керують компаніями, роблять наукові відкриття і створюють мистецтво.

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Також президент зауважив, що жінки примудряються поєднувати роботу, сім’ю, друзів, відпочинок, спорт, саморозвиток, благодійність та ще й пам’ятають, де чоловіки, поклали свої речі.

– Ми готові допомагати вам у всьому, щоб ви могли стати тими, ким бажає ваша душа. Адже ми вас любимо.

З Міжнародним жіночим днем! Нехай всі ваші мрії здійснюються, – підкреслив Володимир Зеленський.

Раніше Факти ICTV писали, куди піти на 8 березня в Києві та що пропонують заклади столиці.

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