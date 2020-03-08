PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Переговори з МВФ затягнуться через зміну уряду – Bloomberg

Переговори України з Міжнародним валютним фондом затягуються через відставку уряду Олексія Гончарука.

В МВФ стурбовані зміною влади в Україні та впливом олігархів на Кабмін.

Кредит в $5,5 млрд затримується на місяці.

За даними видання Bloomberg, уряд Гончарука подобався інвесторам, а генпрокурора Руслана Рябошапку підтримували на Заході. Нині інвестори бояться, що з новим урядом в політику може повернутися вплив олігархів.

Читайте: Відставка уряду України: чому стала можливою та чого чекати від Кабміну Шмигаля

Після відставки Кабміну, яка призвела до падіння облігацій, новий міністр фінансів Ігор Уманський прагнув швидше продовжувати співпрацю з МВФ.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада проголосувала пакетом за новий склад Кабміну. Новим прем’єр-міністром призначили Дениса Шмигаля.

Джерело: Bloomberg

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка