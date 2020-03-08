Переговори з МВФ затягнуться через зміну уряду – Bloomberg

Переговори України з Міжнародним валютним фондом затягуються через відставку уряду Олексія Гончарука.

В МВФ стурбовані зміною влади в Україні та впливом олігархів на Кабмін.

Кредит в $5,5 млрд затримується на місяці.

За даними видання Bloomberg, уряд Гончарука подобався інвесторам, а генпрокурора Руслана Рябошапку підтримували на Заході. Нині інвестори бояться, що з новим урядом в політику може повернутися вплив олігархів.

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Після відставки Кабміну, яка призвела до падіння облігацій, новий міністр фінансів Ігор Уманський прагнув швидше продовжувати співпрацю з МВФ.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада проголосувала пакетом за новий склад Кабміну. Новим прем’єр-міністром призначили Дениса Шмигаля.