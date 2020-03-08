В Україні не зафіксовано нових випадків захворювання на Covid-19

В Україні не підтверджено нових випадків зараження коронавірусом Covid-19. Проце повідомляє Центр громадського здоров’я.

Результати аналізів не підтвердили наявність коронавірусу у шести осіб, які раніше були госпіталізовані з підозрою на захворювання.

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Також негативні результати показали 14 зразків осіб, які контактували з хворим на коронавірус.

Станом на ранок 8 березня в Україні зареєстровано 1 випадок інфікування. У вірусологічній референс лабораторії ЦОЗ досліджені всі 20 доставлених зразків матеріалів.

– Всі результати від’ємні, коронавирусной інфекції не виявлено, – повідомили у МОЗ.

Нагадаємо, в Україні 3 березня зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом. На момент виявлення захворювання Україна готова до боротьби з ним.