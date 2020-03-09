МЗС України рекомендує утриматись від поїздок у найбільш уражені коронавірусом країни

У Міністерстві закордонних справ України рекомендують громадянам тимчасово утриматися від поїздок до країн або окремих територій держав, найбільш уражених коронавірусом.

– У зв’язку зі стрімким поширенням у світі захворювання, викликаного новим типом коронавірусу, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до країн або окремих територій держав, найбільш уражених вірусом, – йдеться в повідомленні МЗС.

У міністерстві відзначили, що українцям, які продовжують перебувати в країнах, де зареєстровані випадки інфікування коронавірусом, необхідно проявляти підвищену увагу і обережність, дотримуватися і виконувати вимоги місцевих органів влади, уникати відвідування уражених захворюванням регіонів.

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Також МЗС радить повідомити про своє місцезнаходження та контактні дані до найближчої дипломатичної установи України, а також зареєструватися на веб-ресурсі Друг і стежити за рекомендаціями щодо ситуації в окремих країнах, які розміщені на сайті відомства.

– У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю та здоров’ю, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися в найближчу дипломатичну установу України або на цілодобову гарячу лінію МЗС: + 38-044-238-16-57, e-mail – [email protected] .ua, – наголошується в повідомленні.

Раніше МОЗ запустив чат-бот у Telegram з оперативною та поточною інформацією щодо ситуації з коронавірусом Covid-2019 в Україні.