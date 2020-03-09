Шмигаль затвердив посилений план боротьби з поширенням коронавірусу в Україні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль затвердив новий посилений план боротьби з поширенням коронавірусу Covid-19.

Це стало підсумками засідання урядового антикризового штабу з протидії поширення коронавірусу в Україні.

Прем’єр також доручив керівникам відомств переглянути запаси держрезерву щодо забезпечення засобами індивідуального захисту населення з урахуванням тримісячної потреби і до 11 березня визначити обсяг коштів необхідний для поповнення держрезерву.

Він також доручив представити інформацію про вітчизняних виробників індивідуальних засобів захисту і з’ясувати, чи здатні вони забезпечити попит населення і медустанов на індивідуальні засоби захисту.

Керівник Антимонопольного комітету України повинен забезпечити виконання закону про економічну конкуренцію і захист прав пацієнтів під час роздрібної торгівлі засобами захисту.

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Міністерству охорони здоров’я наказано розробити комунікаційний план визначення алгоритмів дій, якщо виникатимуть випадки коронавірусу і довести його до відома місцевих органів влади, а також відпрацювати питання створення мережі центрів з контролю і профілактики захворювань.

Шмигаль також доручив передбачити огляд всіх, хто прибуває в Україну з-за кордону і через контрольні пункти в’їзду-виїзду з тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму. Крім цього, доручено забезпечити чергування у пунктах пропуску реанімаційних і медичних автомобілів.

До 11 березня Міністерство охорони здоров’я і Міністерство фінансів України зобов’язані подати пропозиції щодо збільшення фінансування на закупівлю лабораторними центрами МОЗ виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту та діагностичних матеріалів, а також тест-систем для визначення коронавірусу.